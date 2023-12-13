Контрольний комітет Німецького футбольного союзу (DFB) наклав рекордний штраф у розмірі 595 тисяч євро на Кельн, інформує Kicker. Це – найбільший штраф в історії Бундесліги, і він накладений на клуб за використання вболівальниками феєрверків перед і під час матчу проти Борусії М (3:1).

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Через сильне задимлення на стадіоні "РейнЕнергі" матч 22 жовтня розпочався на шість хвилин пізніше запланованого. Керівництво клубу вже опротестувало це рішення, пославшись на принциповість протистояння – зустрічі між Кельном і Гладбахом відомі як "рейнське дербі". "Разом із нашими співробітниками служби безпеки та прихильниками ми зробили все можливе, щоб забезпечити безпеку всіх учасників. Це покарання далеке від реальності німецького футболу та фанатської культури. Ми будемо активно виступати за коригування кримінальних заходів", – зазначив генеральний менеджер "козлів" Крістіан Келлер.

За підсумками 14 турів чемпіонату Німеччини Кельн посідає 16-те місце в турнірній таблиці.

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