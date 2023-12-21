В четверг, 21 декабря, Баумгарт официально перестал занимать пост главного тренера Кёльна, информирует официальный сайт клуба. Согласно источнику, стороны достигли взаимного согласия о прекращении сотрудничества.

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Кёльн плохо стартовал в этом сезоне Бундеслиги. По итогам 16 туров чемпионата команда находится в зоне вылета, занимая предпоследнее 17-е место в турнирной таблице. По словам директора Кёльна Кристиана Келлера, Баумгарт поставил под сомнение способность исправить ситуацию. "Вероятно, команде нужен новый импульс. Больно уезжать, но я благодарен за время, проведенное здесь", – отметил Штеффен.

Отметим, что сейчас Бундеслига ушла на зимний перерыв. Следующий матч "козлы" сыграют 13-го января против Хайденхайма.

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