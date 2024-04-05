"Команда грає так, як дає суперник. Динамо не дало нам можливості, тому такий рахунок. Може, сьогодні це наш рівень. Але поразка від Динамо – це не ганебно.

Гармата Кабаєва з 30 метрів у відеоогляді матчу Зоря – Динамо – 0:3

Трагедії немає, Динамо є Динамо. Воно набрало хід, дуже гарно грають. Вони швидші, швидше переходять від однієї фази до іншої. Тому граємо далі.

Надмірна агресія Герреро? Це його перевага, що він нестандартний і в поведінці, і в грі. Він панамець, такий темпераментний, тому треба скептично дивитися на ці моменти. Якщо на кожен такий епізод робити акцент, то це буде неправильно", – сказав Коваль у коментарі FootballHub.

Нагадаємо, після 22-х турів Зоря у турнірній таблиці УПЛ йде на дванадцятій сходинці, маючи у своєму доробку 22 очки (і 2 гри у запасі).

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