Тренер Зари удивил заявлением после разгрома от Ярмоленко и Ко: "Поражение от Динамо – это не позорно"
Наставник луганчан Юрий Коваль прокомментировал фиаско с Динамо (0:3) в перенесенном матче 6-го тура УПЛ.
"Команда играет так, как дает соперник. Динамо не дало нам возможности, поэтому такой счет. Может, сегодня это наш уровень. Но поражение от Динамо – это не позорно.
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Трагедии нет, Динамо есть Динамо. Оно набрало ход, очень хорошо играют. Они быстрые, быстрее переходят от одной фазы к другой. Поэтому играем дальше.
Чрезмерная агрессия Герреро? Это его преимущество, что он нестандартный и в поведении, и в игре. Он панамец, такой темпераментный, поэтому надо скептически смотреть на эти моменты. Если на каждый такой эпизод делать акцент, то это будет неправильно", – сказал Коваль в комментарии FootballHub.
Напомним, после 22-х туров Заря в турнирной таблице УПЛ идет на двенадцатой строчке, имея в своем активе 22 очка (и 2 игры в запасе).
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