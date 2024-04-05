"Команда играет так, как дает соперник. Динамо не дало нам возможности, поэтому такой счет. Может, сегодня это наш уровень. Но поражение от Динамо – это не позорно.

Пушка Кабаева с 30 метров в видеообзоре матча Заря – Динамо – 0:3

Трагедии нет, Динамо есть Динамо. Оно набрало ход, очень хорошо играют. Они быстрые, быстрее переходят от одной фазы к другой. Поэтому играем дальше.

Чрезмерная агрессия Герреро? Это его преимущество, что он нестандартный и в поведении, и в игре. Он панамец, такой темпераментный, поэтому надо скептически смотреть на эти моменты. Если на каждый такой эпизод делать акцент, то это будет неправильно", – сказал Коваль в комментарии FootballHub.

Напомним, после 22-х туров Заря в турнирной таблице УПЛ идет на двенадцатой строчке, имея в своем активе 22 очка (и 2 игры в запасе).

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