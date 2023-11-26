Головний тренер Арсенала Мікеля Артета провів на чолі "канонірів" ювілейний матч, який увійде в історію команди.

Зустріч проти Брентфорда (1:0) у 13 турі чемпіонату Англії стала для іспанського фахівця 200 на чолі лондонців.

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За цей час Арсенал здобув 116 перемог. Це клубний рекорд. За перші 200 матчів при Арсені Венгері "каноніри" виграли 111 разів – це другий результат в історії команди.

Мікель Артета очолив Арсенал у 2019 році. Чинна угода 41-річного іспанця діє до кінця сезону 2024/25. Наразі "каноніри" очолюють турнірну таблицю АПЛ з 30 балами.

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