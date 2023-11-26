Главный тренер Арсенала Микеля Артета провел во главе "канониров" юбилейный матч, который войдет в историю команды.

Встреча против Брентфорда (1:0) в 13 туре чемпионата Англии стала для испанского специалиста 200 во главе лондонцев.

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За это время Арсенал одержал 116 побед. Это клубный рекорд. За первые 200 матчей при Арсене Венгере "канониры" выиграли 111 раз – это второй результат в истории команды.

Микель Артета возглавил Арсенал в 2019 году. Действующее соглашение 41-летнего испанца действует до конца сезона 2024/25. Сейчас "канониры" возглавляют турнирную таблицу АПЛ с 30 баллами.

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