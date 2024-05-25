"Я ставлю себе на місце Сандоваля, який був моїм тренером. Я знаю, що ця страва неприємна на смак. Наше завдання сьогодні полягало в тому, щоб допомогти Довбику. Я знаю, як це – вилітати. Хочу сказати, що ми повністю поважаємо Гранаду, але ми шукали голи для Довбика. Наша команда була дуже заряджена на це.

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Розумію, що зараз не найкращий час для Сандоваля. Мені дуже шкода його, тренерський штаб, а також уболівальників Гранади. Я прошу вас зрозуміти, що ми поважали суперників упродовж всього сезону.

Ви виграєте з рахунком 4:0 у більшості, але Довбик забиває гол і хоче ще... Я сказав Сандовалю, що співчуваю йому, бо знаю, як це погано. Я знаю, що він зробив усе можливе, він був моїм тренером. Це дуже важкі моменти, коли ти тренер, але суперник значно переважає тебе. Я поважаю його, хочу, щоб це зрозуміли. Ми полювали на додаткову ціль, яка не була колективною, але ми сподіваємося поборотися за Пічічі. Перепрошуємо Гранаду", – цитує Мічела PxR.

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