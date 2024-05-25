"Я ставлю себя на место Сандоваля, который был моим тренером. Я знаю, что это блюдо неприятное на вкус. Наша задача сегодня заключалась в том, чтобы помочь Довбику. Я знаю, как это – вылетать. Хочу сказать, что мы полностью уважаем Гранаду, но мы искали голы для Довбика. Наша команда была очень заряжена на это.

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Понимаю, что сейчас не лучшее время для Сандоваля. Мне очень жаль его, тренерский штаб, а также болельщиков Гранады. Я прошу вас понять, что мы уважали соперников на протяжении всего сезона.

Вы выигрываете со счетом 4:0 в большинстве, но Довбик забивает гол и хочет еще... Я сказал Сандовалю, что сочувствую ему, потому что знаю, как это плохо. Я знаю, что он сделал все возможное, он был моим тренером. Это очень тяжелые моменты, когда ты тренер, но соперник значительно превосходит тебя. Я уважаю его, хочу, чтобы это поняли. Мы охотились на дополнительную цель, которая не была коллективной, но мы надеемся побороться за Пичичи. Извиняемся перед Гранадой", – цитирует Мичела PxR.

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