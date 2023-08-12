Історичний гол Довбика з передачі Циганкова у відеоогляді матчу Реал Сосьєдад – Жирона – 1:1
20:52 - Читать на русском
Реал Сосьєдад приймав Жирону в першому турі чемпіонату Іспанії 2023/24. Дивіться відео голів і огляд зустрічі на "Футбол 24".
завершено
Артем Довбик 72’
72’ Артем Довбик
Жирона стартувала в Ла Лізі у виїзному матчі проти Реал Сосьєдада. В заявку на матч потрапили обидва українські гравці. Віктор Циганков з'явився з перших хвилин, а ось Довбик вийшов на поле тільки на 64-й.
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Підопічні Мітчла пропустили вже на початку матчу. Всі спроби відігратися були марними, але потім на поле вийшов український форвард. Циганков класно навісив, а Довбик головою вколотив м'яч у сітку. Вперше в чемпіонаті Іспанії український гравець забив з передачі свого співвітчизника.
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