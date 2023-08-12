Жирона стартувала в Ла Лізі у виїзному матчі проти Реал Сосьєдада. В заявку на матч потрапили обидва українські гравці. Віктор Циганков з'явився з перших хвилин, а ось Довбик вийшов на поле тільки на 64-й.

Довбик фантастично дебютував за Жирону в Ла Лізі – гол з асисту Циганкова врятував від поразки Сосьєдаду

Підопічні Мітчла пропустили вже на початку матчу. Всі спроби відігратися були марними, але потім на поле вийшов український форвард. Циганков класно навісив, а Довбик головою вколотив м'яч у сітку. Вперше в чемпіонаті Іспанії український гравець забив з передачі свого співвітчизника.