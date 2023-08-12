"Я придерживаюсь менталитета. Столкнувшись с соперником, который выступает в Лиге чемпионов, мы постарались быть самими собой. Мы не сдались. Очень трудно одолеть Реал Сосьедад, потому что он оказывает на нас давление. Но из-за нашей настойчивости страдают и они. Одно очко – это хорошее начало сезона.

Исторический гол Довбика с передачи Цыганкова в видеообзоре матча Реал Сосьедад – Жирона – 1:1

Довбик – игрок, на которого возлагаются большие надежды, при этом не стоит забывать, что он только что приехал и находится в процессе адаптации ко всему. У нас есть два нападающих, которые обеспечивают голы, и команда, которая их ищет", – цитирует Мичела Diari de Girona.

Напомним, что Артем Довбик вышел на поле во втором тайме. Украинский форвард забил гол с передачи Виктора Цыганкова и спас Жирону от поражения.

Довбик и Цыганков творят историю – украинский гол спас Жирону, Артем фантастически дебютировал в Ла Лиге