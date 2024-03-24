– Матвій Пономаренко яскраво себе проявляє і забиває. У ЗМІ пишуть, що іноземні клуби слідкують за українцем. Він дуже молодий, це може якось впливати на його гру?

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– Звичайно, коли ти створюєш моменти і за дві гри забиваєш три м’ячі, то це буде привертати увагу медіа. Мені здається, що такі чутки і новини для Матвія – це певна мотивація. Це повинно наштовхувати його ще більше на успіхи. Це позитивний момент, але він має справлятися з ним, – поділився Михайленко в інтерв'ю NV.

Відзначимо, що Пономаренко у останніх двох матчах за збірну України U-19 забив 3 голи – 1 м'яч у ворота Північної Македонії та ще 2 у грі з Латвією.

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