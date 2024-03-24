– Матвей Пономаренко ярко себя проявляет и забивает. В СМИ пишут, что иностранные клубы следят за украинцем. Он очень молод, это может как-то влиять на его игру?

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– Конечно, когда ты создаешь моменты и за две игры забиваешь три мяча, то это будет привлекать внимание медиа. Мне кажется, что такие слухи и новости для Матвея – это определенная мотивация. Это должно наталкивать его еще больше на успехи. Это положительный момент, но он должен справляться с ним, – поделился Михайленко в интервью NV.

Отметим, что Пономаренко в последних двух матчах за сборную Украины U-19 забил 3 гола - 1 мяч в ворота Северной Македонии и еще 2 Латвии.

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