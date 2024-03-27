"Пономаренко – лідер цієї збірної України U-19? Пономаренко – великий молодець. Але, мені здається, окрім нього є ще лідери у команді. Це футболісти, які теж добре грали. Вони гарно розуміють футбол і на полі впливають на гру команди. Матвій – один із них. Але і є інші.

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Сподівання від Євро-2024 і які будуть напрацювання? Ну які тут можуть бути сподівання? Треба отримати задоволення від Євро. Це велике свято для хлопців, для персоналу і для вболівальників. Нам зараз потрібно зрозуміти, як спланувати підготовку до цього турніру і потрібно далі шукати таланти.

Мені здається, що в Україні можна ще знайти гравців такого віку, які грають в Першій чи вищій лігах. Потрібно дуже гарно провести селекцію, щоби не загубити жодного талановитого футболіста", – поділився Михайленко в коментарі NV.ua.

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