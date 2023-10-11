Український фахівець Гліб Платов став спортивним директором Дунайскої Стреди, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Про терміни та умови контракту не повідомляється, однак за інформацією Transfermarkt 31-річний українець уклав угоду зі словаками на два роки. Свою діяльність Гліб буде поєднувати з роботою у збірній України.

Нагадаємо, Платов у віці 28 років став наймолодшим володарем тренерської ліцензії PRO в Україні. У сезоні 2017/18 працював аналітиком збірної Катару U-23, а за рік став тренером катарської академії ASPIRE. У сезоні 2020/21 був асистентом головного тренера в азербайджанському клубі Сабах. З 2021-го став спортивним директором та керівником академії в СК Дніпро-1 (за даними Transfermarkt припинив співпрацю з дніпрянами 10 жовтня 2023 р.). До слова, Гліб – один з творців освітньої футбольної програми PASS.

Дунайска Стреда за підсумками минулого сезону фінішувала у чемпіонаті Словаччини другою, поступившись першим місцем Словану. У поточному розіграші команда після 10-ти турів йде шостою, набравши 17 очок.

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