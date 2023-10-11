Украинский специалист Глеб Платов стал спортивным директором Дунайской Стреды, сообщает официальный сайт клуба.

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О сроках и условиях контракта не сообщается, однако по информации Transfermarkt 31-летний украинец заключил соглашение со словаками на два года. Свою деятельность Глеб будет совмещать с работой в сборной Украины.

Напомним, Платов в возрасте 28 лет стал самым молодым обладателем тренерской лицензии PRO в Украине. В сезоне 2017/18 работал аналитиком сборной Катара U-23, а через год стал тренером катарской академии ASPIRE. В сезоне 2020/21 был ассистентом главного тренера в азербайджанском клубе Сабах. С 2021-го стал спортивным директором и руководителем академии в СК Днепр-1 (по данным Transfermarkt прекратил сотрудничество с днепрянами 10 октября 2023 г.). К слову, Глеб – один из создателей образовательной футбольной программы PASS.

Дунайска Стреда по итогам прошлого сезона финишировала в чемпионате Словакии второй, уступив первое место Словану. В текущем розыгрыше команда после 10-ти туров идет шестой, набрав 17 очков.

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