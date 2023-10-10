У вівторок, 10 жовтня, до табору збірної України прибули останні гравці – захисник Олександр Сваток та голкіпер Дмитро Різник, довівши склад національної команди до повного, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Відтак головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров провів перше на зборі теоретичне заняття для всієї команди, а ввечері усі 26 збірників (окрім Дениса Попова, який займався індивідуально) здійснили розминку та виконали ігрові вправи на завершення атаки. Після цього почалася основна частина заняття, яка була насичена ігровими серіями з різними тактичними завданнями.

Склад національної збірної України виглядає наступним чином:

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо), Анатолій Трубін (Бенфіка), Дмитро Різник (Шахтар).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва – Шахтар), Денис Попов, Олександр Караваєв (обидва – Динамо), Олександр Сваток (СК Дніпро-1), Віталій Миколенко (Евертон), Ілля Забарний (Борнмут), Сергій Кривцов (Інтер Маямі), Богдан Михайліченко (Динамо Загреб).

Півзахисники: Віталій Буяльський (Динамо), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина (усі – Шахтар), Олександр Піхальонок (СК Дніпро-1), Олександр Зінченко (Арсенал), Михайло Мудрик (Челсі), Сергій Сидорчук (Вестерло), Руслан Маліновський (Дженоа).

Нападники: Роман Яремчук (Валенсія), Артем Довбик (Жирона), Владислав Ванат (Динамо), Назарій Русин (Сандерленд).

У резерві: Олександр Тимчик (Динамо).

Нагадаємо, попереду у команди Реброва два матчі відбору на Євро-2024: 14 жовтня – проти Північної Македонії, а 17-го – з Мальтою.

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