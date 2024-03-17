“Главный тренер привлекает к работе всех голкиперов. Ребята много отрабатывали игру ногами, ведь это очень важно в современном футболе.

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Когда-то я общался с тренером вратарей Реала, и он сказал, что очень классно, когда есть постоянная связь между главным тренером и тренером вратарей. У нас в команде она есть.

У каждой команды есть свои специфические ключики, которые она подбирает к обороне соперника, более или менее выражены. Поэтому вратарь должен быть готов ко всему и понимать, как будет атаковать следующий противник. И мы, конечно, можем к этому подготовиться. Хотя на первом занятии наши голкиперы немного устали, но работали на батарее в 105 процентов. Ничего, отдохнут и завтра проведут еще один интенсивный день", – цитирует Худжамова официальный сайт УАФ.

Напомним, "сине-желтые" уже в четверг, 21 марта, сыграют в полуфинале плей-офф отбора Евро-2024 против Боснии и Герцеговины. Начало встречи в 21:45. Победитель пары встретится с Израилем или Исландией.

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