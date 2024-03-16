"Завжди приємно приїжджати до табору національної збірної. І не лише тому, що зараз у мене в клубі все добре. Просто я сумував за хлопцями, за цією внутрішньою енергією, що є в команді.

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Звісно, що в клубі була задана потрібна нота. Я дуже задоволений, що зміг відзначитися, адже для мене це важливо. Сподіваюся, що це не останній мій гол в Англії. Буду працювати, щоб голи були й у збірній. Можливо, не такі самі, адже той м'яч був, так би мовити, робочий.

Буде важлива гра, і ми налаштовуємося тільки на перемогу. Це розуміють усі хлопці, тож думаю, що все в нас буде добре. Вважаю, що ми готові до поєдинку. Ми відпрацьовуємо всі моменти – і стандарти, в тому числі. Знаємо, що потрібно робити в таких ситуаціях. Добре, коли в мене є можливість підключитися й допомогти своїй команді. Я повністю це підтримую.

Тут ми перебуваємо в дуже гарних погодних умовах. В Англії, наприклад, зараз дощі. І хоча я вже звик до них, приємно приїхати та спітніти навіть при виході з літака. Тут дуже гарні поля й готель. Є все для повноцінної підготовки, тож залишається тільки грати", – цитує Забарного офіційний сайт УАФ.

Поєдинок з боснійцями відбудеться 21 березня у місті Зениця на стадіоні Біліно Поле. Його переможець через 5 днів у фінальному протистоянні плей-офф відбору на Євро-2024 вдома зіграє проти переможця пари Ізраїль – Ісландія.

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