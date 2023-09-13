Справа Раймона Доменека живе і процвітає. Як інформує Indian Express, 56-річний Штімац уже кілька років радиться з астрологом під час визначення стартового складу своєї команди.

Доменек знищив Венгера за ідею Мундіалів кожні 2 роки

Так, перед вирішальним матчем проти Афганістану в рамках відбору до чемпіонату Азії 2023 року хорватський тренер порадився зі своїм "помічником", і за результатами цієї зустрічі ухвалив рішення про внесення двох змін до стартового складу збірної Індії. Той матч команда виграла з рахунком 2:1.

У вересні 2023 року Індія грала в турнірі Кубок короля Таїланду і програла обидві зустрічі: півфінал Іраку – по пенальті (2:2) і матч за третє місце Лівану – 0:1.

Нагадаємо, що екс-наставник збірної Франції Раймон Доменек визначав стартовий склад своєї команди за гороскопом. Це не завадило йому вивести свою команду у фінал ЧС-2006.

"Найгірший тренер Франції із часів Людовіка XVI". Раймон Доменек – трагедія Астролога