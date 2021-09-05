Доменек знищив Венгера за ідею Мундіалів кожні 2 роки
Колишній керманич збірної Франції та низки місцевих команд Раймон Доменек відреагував на ініціативу Арсена Венгера щодо проведення чемпіонатів світу кожні два роки замість чотирьох.
"Ця ідея не має жодного сенсу, вона дурна. Сам факт пропозиції від Венгера робить її порожньою. Він завжди виступав проти збірних у роки тренерської кар'єри. Я мав кілька конфліктів із ним через небажання відпускати гравців у збірну Франції.
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Його позицію я не розумію. Ми що, маємо в березні та жовтні переривати клубний футбол? ФІФА переконує, що футбол для всіх, а виявляється – для еліт. Гравці, яких регулярно викликають у збірну, взагалі не матимуть вихідних. Це політична омана. Рішення, як завжди, приймає ФІФА.
Коли я чую, що Венгер каже про те, що футболісти згодні на таку реформу, то він мені нагадує Гі Ру (легендарний тренер Осера – Футбол 24), який проводив опитування за своїм столом. Більше, того Венгер спирається лише на колишніх футболістів. Для тих, хто не грає, така ідея – прекрасна, для активних футболістів – жахливий крок", – наводить слова Доменека Get French Football News.
Нагадаємо, що з моменту проведення прем'єрного Мундіалю в 1930-му чемпіонати світу проводять кожні чотири роки.
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