"Ця ідея не має жодного сенсу, вона дурна. Сам факт пропозиції від Венгера робить її порожньою. Він завжди виступав проти збірних у роки тренерської кар'єри. Я мав кілька конфліктів із ним через небажання відпускати гравців у збірну Франції.

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Його позицію я не розумію. Ми що, маємо в березні та жовтні переривати клубний футбол? ФІФА переконує, що футбол для всіх, а виявляється – для еліт. Гравці, яких регулярно викликають у збірну, взагалі не матимуть вихідних. Це політична омана. Рішення, як завжди, приймає ФІФА.

Коли я чую, що Венгер каже про те, що футболісти згодні на таку реформу, то він мені нагадує Гі Ру (легендарний тренер Осера – Футбол 24), який проводив опитування за своїм столом. Більше, того Венгер спирається лише на колишніх футболістів. Для тих, хто не грає, така ідея – прекрасна, для активних футболістів – жахливий крок", – наводить слова Доменека Get French Football News.

Нагадаємо, що з моменту проведення прем'єрного Мундіалю в 1930-му чемпіонати світу проводять кожні чотири роки.

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