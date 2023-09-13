Дело Раймона Доменека живёт и процветает. Как информирует Indian Express, 56-летний Штимац уже несколько лет советуется с астрологом при определении стартового состава своей команды.

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Так, перед решающим матчем против Афганистана в рамках отбора к чемпионату Азии 2023 года хорватский тренер посоветовался со своим "помощником", и по результатам этой встречи принял решение о внесении двух изменений в стартовый состав сборной Индии. Тот матч команда выиграла со счётом 2:1.

В сентябре 2023 года Индия играла в турнире Кубок короля Таиланда и проиграла обе встречи: полуфинал Ираку – по пенальти (2:2) и матч за третье место Ливану - 0:1.

Напомним, что экс-наставник сборной Франции Раймон Доменек определял стартовый состав своей команды по гороскопу. Это не помешало ему вывести свою команду в финал ЧМ-2006.

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