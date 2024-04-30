Днями Gazzetta dello Sport вийшла з матеріалом про те, що Фонсека розглядається Міланом як запасний варіант, якщо клубу не вдасться домовитися з Хуленом Лопетегі. Як зазначає інсайдер Бен Джейкобс, окрім "россонері", у послугах одночасно Фонсеки і Лопетегі також зацікавлений Вест Хем.

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Раніше "молотобійці" заперечували той факт, що вже запропонували Лопетегі трирічний контракт. Мілан також не поспішає проводити переговори з Лопетегі, особливо на тлі невдоволення фанатів можливим запрошенням іспанського фахівця.

Нагадаємо, що Вест Хем є чинним переможцем Ліги конференцій. Лондонська команда виграла перший єврокубковий трофей з 1965 року під керівництвом Девіда Мойєса.

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