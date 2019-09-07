"Тренер з Донецька приїхав у Львів – у цьому є певна екзотика", – Санжар розповів про свої цілі в Карпатах

Новоспечений тренер "левів" розповів про свої перші враження від клубу, міста і підопічних.

"Тут створені всі необхідні умови для тренерів і гравців, щоб отримувати задоволення від своєї роботи і не розпорошуватися на зайві деталі. Прекрасна база, стадіони, чудове місто, клуб з багатою і славною історією, вимогливе керівництво і вболівальники, які чекають відповідального ставлення до справи і максимальної віддачі. Загалом, всі складові цікавого кар'єрного етапу. Запрошення Карпат для мене – серйозний поштовх для розвитку в професії.

Чижевський зворушливо попрощався з Карпатами

Після гри з Десною мені подзвонив спортивний директор клубу Олег Бойчишин. У мене є принцип: ніколи не підсиджуватиме своїх колег, тому конструктивний діалог у нас почався тільки після того, як з вуст Бойчишина прозвучала інформація про рішення керівництва Карпат переформатувати співпрацю з моїм попередником – Олександром Чижевським. Я обдумав пропозицію львів'ян, і в підсумку ми знайшли спільну мову.

Наша основна мета – змінити стиль гри. Йдеться про те, що команда повинна грати в сучасний атакувальний футбол. Пресинг, швидкість, швидкі переходи від оборони в атаку і навпаки, гра першим номером, здорова спортивна агресія.

Карпати вирушили на міні-збір до Румунії

Я можу розмовляти українською, але у мене давно не було практики, а виглядати як Микола Азаров вже дуже не хочеться. Розраховую надолужити призабуті знання, опинившись в україномовному середовищі. Так, в тому, що тренер з Донецька приїжджає до Львова є певна екзотика. Але, як мені здається, важливо хто ти, а не звідки", – цитує Санжара Команда№1.