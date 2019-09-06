Чижевський зворушливо попрощався з Карпатами

Екс-наставник Карпат Олександр Чижевський покинув львівський клуб.

"Сьогодні попрощався зі своїм рідним клубом Карпати, якому віддав частину свого життя – 10 років як футболіст, починаючи з відродження команди, і 8 років на посаді тренера (пройшов шлях з академії до першої команди – "головний тренер").

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Хочу подякувати всім, хто мені допомагав на початках та впродовж тренерської діяльності в Карпатах. Я багато чого навчився біля кожного з вас. Дякую за підтримку і критику, яка допомагала мені робити правильні висновки.

Хочу запевнити, що я ні на секунду не шкодую за цей короткий проведений час в основній команді на посаді головного тренера. Ми виконали завдання – зберегли місце в Прем’єр-лізі.

Я знаю, мій тренерський штаб був на правильному шляху. Команда з кожною грою прогресувала, хто що б не говорив мені, ніхто мене не переконає, що це не так. Створили хорошу атмосферу всередині колективу, якої до цього не було. Нам вдалося трішки повернути карпатівський дух, який був присутній в 90-2000-х роках.

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Новому тренерському штабу хочу побажати успіхів на зелених полях і на далі продовжувати формувати боєздатний колектив, який буде приносити радість вболівальникам своїми перемогами, тому що львівський вболівальник – найкращий!!!

Щиро дякую усім прихильникам і фанам цього славетного клубу, який завжди буде частиною мого життя. До зустрічі!!! Слава Україні!!!" – написав Чижевський у своєму Facebook.