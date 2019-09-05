Карпати вирушили на міні-збір до Румунії

Львів'яни проведуть спаринг з чемпіоном Румунії.

Львівські Карпати вирушили до Румунії, де під час паузи в чемпіонаті, що виникла у зв’язку з матчами національних збірних, зіграють товариський матч з Клужем.

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"Леви" вирушили в Румунію у такому складі:

Воротарі: Роман Підківка, Олег Кудрик.

Захисники: Олексій Ковтун, Сергій Вакуленко, Богдан Векляк, Олександр Авраменко, Роман Слива, Олег Веремієнко.

Півзахисники: Дмитро Кльоц, Назар Вербний, Роман Толочко, Володимир Якімець, Фране Войковіч, Єгор Назарина, Остап Притула, Віталій Сільченко.

Нападники: Александру Бойчук, Ростислав Лях, Максим Грисьо, Жоао Діого Дженнінгс, Гішам Лейоус.

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Через виклики до збірних у цьому матчі не зможуть взяти участь: Марвін Мартінс, Тім Халл (обидва – Люксембург), Мохамед Абукар (молодіжна збірна Фінляндії), Владислав Дубінчак, Артем Козак (обидва – молодіжна збірна України) та Кірил Кіриленка (молодіжна збірна Білорусі). Також продовжують відновлюватися після ушкоджень Олександр Кучер, Олексій Гуцуляк, Франціско Ді Франко та Крістіан Понде.

Таким чином тренерський штаб на чолі з Романом Санжаром у поєдинку проти чемпіона Румунії матиме нагоду перевірити, зокрема, і найближчий резерв першої команди.

Нагадаємо, гра проти румунської команди ЧФР Клуж відбудеться у суботу, 7-го вересня о 17:00. До слова, матч окрім товариського носитиме стату благодійного, адже виручені кошти від продажу квитків будуть передані дівчинці, яка страждає від рідкісної хвороби, – зазначає офіційний сайт ФК Карпати.

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