toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЄВГЕН КОНОПЛЯНКА ЗБІРНА УКРАЇНИ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Карпати вирушили на міні-збір до Румунії

20:35 222 Читать на русском
Карпати вирушили на міні-збір до Румунії
Тренування ФК Карпат / ФК Карпати

Львів'яни проведуть спаринг з чемпіоном Румунії.

Львівські Карпати вирушили до Румунії, де під час паузи в чемпіонаті, що виникла у зв’язку з матчами національних збірних, зіграють товариський матч з Клужем.

Санжар: Думаю, що наша спільна робота принесе хороший результат

"Леви" вирушили в Румунію у такому складі:

Воротарі: Роман Підківка, Олег Кудрик.

Захисники: Олексій Ковтун, Сергій Вакуленко, Богдан Векляк, Олександр Авраменко, Роман Слива, Олег Веремієнко.

Півзахисники: Дмитро Кльоц, Назар Вербний, Роман Толочко, Володимир Якімець, Фране Войковіч, Єгор Назарина, Остап Притула, Віталій Сільченко.

Нападники: Александру Бойчук, Ростислав Лях, Максим Грисьо, Жоао Діого Дженнінгс, Гішам Лейоус.

Бланко Лещук у Львові попрощався з Карпатами

Через виклики до збірних у цьому матчі не зможуть взяти участь: Марвін Мартінс, Тім Халл (обидва – Люксембург), Мохамед Абукар (молодіжна збірна Фінляндії), Владислав Дубінчак, Артем Козак (обидва – молодіжна збірна України) та Кірил Кіриленка (молодіжна збірна Білорусі). Також продовжують відновлюватися після ушкоджень Олександр Кучер, Олексій Гуцуляк, Франціско Ді Франко та Крістіан Понде.

Таким чином тренерський штаб на чолі з Романом Санжаром у поєдинку проти чемпіона Румунії матиме нагоду перевірити, зокрема, і найближчий резерв першої команди.

Нагадаємо, гра проти румунської команди ЧФР Клуж відбудеться у суботу, 7-го вересня о 17:00. До слова, матч окрім товариського носитиме стату благодійного, адже виручені кошти від продажу квитків будуть передані дівчинці, яка страждає від рідкісної хвороби, – зазначає офіційний сайт ФК Карпати.

"Швойницького відгамселили бандити – ребра пробили легені". Він має автографи Ді Марії та Клюйверта і пише про Карпати

blog_ava
Україна втратила Шведа перед матчем з Литвою
14:16
7319
Теги
Товариські матчі Карпати Карпати ЧФР Клуж ЧФР Клуж
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Ворскла підсилилась вихованцем Барселони
    Україна — 18:121881 Ворскла підсилилась вихованцем Барселони
20
год
:
35
хв
Україна U-21
18:30
Фінляндія U-21
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук