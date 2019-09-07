"Тренер из Донецка приехал во Львов – в этом есть определенная экзотика", – Санжар рассказал о своих целях в Карпатах

Новоиспеченный тренер "львов" рассказал о своих первых впечатлениях от клуба, города и подопечных.

"Здесь созданы все необходимые условия для тренеров и игроков, чтобы получать удовольствие от своей работы и не распыляться на лишние детали. Прекрасная база, стадионы, замечательный город, клуб с богатой и славной историей, требовательное руководство и болельщики, которые ждут ответственного отношения к делу и максимальной отдачи. В общем, все составляющие интересного карьерного этапа. Приглашение Карпат для меня – серьезный толчок для развития в профессии.

Чижевский трогательно попрощался с Карпатами

После игры с Десной мне позвонил спортивный директор клуба Олег Бойчишин. У меня есть принцип: никогда не подсиживать своих коллег, поэтому конструктивный диалог у нас начался только после того, как из уст Бойчишина прозвучала информация о решении руководства Карпат переформатировать сотрудничество с моим предшественником – Александром Чижевским. Я обдумал предложение львовян, и в итоге мы нашли общий язык.

Наша основная цель – изменить стиль игры. Речь идет о том, что команда должна играть в современный атакующий футбол. Прессинг, скорость, быстрые переходы от обороны в атаку и наоборот, игра первым номером, здоровая спортивная агрессия.

Карпаты отправились на мини-сбор в Румынию

Я могу говорить на украинском, но у меня давно не было практики, а выглядеть как Николай Азаров уж очень не хочется. Рассчитываю наверстать подзабытые знания, оказавшись в украиноязычной среде. Да, в том, что тренер из Донецка приезжает во Львов есть определенная экзотика. Но, как мне кажется, важно кто ты, а не откуда", – цитирует Санжара Команда№1.