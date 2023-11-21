Наставник збірної Чехії Ярослав Шилгави ухвалив сенсаційне рішення після перемоги над Молдовою (0:3) у відборі на Євро-2024.

Чехи після перемоги над Молдовою (3:0) здобули путівку на Євро-2024. Одразу після матчу наставник Ярослав Шилгави оголосив про свою відставку.

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"Я хотів би подякувати гравцям за те, як вони провели матч після всіх подій. Ми досягли нашої мети – кваліфікувалися на чемпіонат Європи. Попри успіх, перед матчем ми вирішили, що не будемо продовжувати співпрацю. Я повідомив про це президенту Федерації футболу Чехії Петру Фочеку.

Чинився величезний тиск, часом я навіть не розумів цього. Це вплинуло на наше рішення. Це стосується не тільки мене, а й усього тренерського штабу. Я переконаний, що ми впоралися із завданням і залишаємо після себе хороший результат", – цитує фахівця Fotbal.cz.

Ярослав Шилгави тренував збірну Чехії з 2018 року. Під його керівництвом команда доходила до чвертьфіналу Євро-2020, де програли Данії (1:2). 62-річний наставник увійшов в історію збірної Чехії як другий найкращий тренер за кількістю проведених матчів – 58.

Нагадаємо, що кількох гравців збірної Чехії відсторонили від команди на передодні вирішального матчу за порушення режиму.

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