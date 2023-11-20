Відбір на Євро-2024 завершився у групах Е та Н. Звіт про матчі читайте на Футбол 24.

Відбір Євро-2024

Група Е

Албанія – Фарерські острови – 0:0

Чехія – Молдова – 3:0

Голи: Доудера, 14, Хори, 72, Соучек, 90

Вилучення: Бабогло, 55 (М)

Група Н

Північна Ірландія – Данія – 2:0

Голи: Прайс, 60, Чарльз, 81

Сан-Маріно – Фінляндія – 1:2

Голи: Берарді, 90+7 (пен.) – Сойрі, 50, 58

Словенія – Казахстан – 2:1

Голи: Шешко, 41 (пен.), Вербіч, 86 – Оразов, 48

Збірна Албанії заздалегідь гарантувала собі вихід на Євро і спокійно розписала "нулі" у напівтовариському матчі з Фарерами. В іншому матчі групи Е зійшлися претенденти на другу путівку. Молдові для історичного успіху потрібно було вигравати на полі Чехії, яку напередодні сколихнув алкогольний скандал. Нічого з цього не вишло – розгромна поразка 0:3. Одним з антигероїв матчу став захисник Карпат Владислав Бабогло, який отримав дві жовті на старті другого тайму. На Євро крокують албанці та чехи.

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У секстеті Н також мав значення лише один матч. Данія вже виграла цю групу, тому без докорів сумління могла дозволити собі поразку від Північної Ірландії. Фінляндія провалила відбір, але має запасний шанс у плей-офф Ліги націй.

Казахи мали таку саму місію, як Молдова – обіграти прямого конкурента на його полі. Тут інтрига трималася значно довше, але підсумок той самий. Словенія витримала і в кінцівці навіть вирвала 3 очки завдяки красивому голу екс-зірки Динамо Беньяміна Вербіча. Данці та словенці вже на Євро, а Казахстан переносить надії на Лігу націй.

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