Владімір Цоуфал, Якуб Брабец і Ян Кухта виключені зі збірної Чехії через порушення режиму. У ніч з суботи на неділю футболісти пішли в нічний клуб, де пробули до ранку. Не обійшлося без вживання алкоголю. Тренерський штаб на чолі з Ярославом Шилгави миттєво ухвалив рішення – гравці вже залишили розташування збірної, йдеться в офіційній заяві.

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Усі троє вийшли у стартовому складі на матч проти Польщі, який завершився з рахунком 1:1. Із Молдовою Цоуфал, Брабец і Кухта, зрозуміло, тепер не зіграють.

Цоуфал, який грає за Вест Хем, і Брабец (Аріс) є одними з найдосвідченіших чеських футболістів. Серед нинішнього складу вони посідають друге і третє місця відповідно за кількістю матчів у складі національної збірної. Більше зіграв тільки капітан Томаш Соучек.

Матч Чехія – Молдова відбудеться 20 листопада. Щоб вийти на Євро-2024, господарям достаньої нічиєї, а Молдові потрібна тільки перемога.

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