"У мене було кілька цікавих варіантів, і мені довелося проаналізувати їх і обдумати, зважити їх зі своєю родиною, перш ніж прийняти остаточне рішення перейти в Маямі.

Мессі став спортсменом року за версією Time

Моїм першим варіантом було повернення до Барселони, але це було неможливо. Я намагався повернутися, але цього не сталося. Саудівська Аравія була дуже активною. Це також правда, що пізніше я багато думав про те, щоб перейти в чемпіонат Саудівської Аравії.

Я знаю країну, вони створили дуже потужний чемпіонат, який може стати важливою лігою в найближчому майбутньому. Як посла країни з туризму, це місце привернуло мене, особливо тому, що мені сподобалося все, що я відвідав. А також через те, як в країні розвивається футбол, і через зусилля, які вони докладають для створення топ-чемпіонату. Саудівська Аравія або МЛС – обидва варіанти здалися мені дуже цікавими", – розповів Ліонель в інтерв'ю Time.

Нагадаємо, що влітку Мессі мав кілька пропозицій щодо продовження кар'єри. Аргентинець вирішив приєднатися до Інтера Маямі, який виступає в МЛС.

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