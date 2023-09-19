Провансальський клуб невдало розпочав сезон. Марсель не зміг пробитися в груповий етап Ліги чемпіонів, програвши за сумою двох матчів Панатінаїкосу (заг. 2:2, по пен. 3:5), а національній першості в останніх зустрічах не зміг обіграти Нант (1:1) та Тулузу (0:0).

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Як інформує L'Equipe, Марселіно, який приєднався до команди влітку, оголосив гравцям, що залишає свою посаду. Марсель тимчасово очолить легенда французького футболу та володар "Золотого м'яча" в 1991 році Жан-П'єр Папен. Наразі колишній футболіст працює радником президента клубу Пабло Лонгорії.

Папен за свою тренерську кар'єру працював зі Страсбуром у сезоні 2006/07, Лансом з 2007 по 2008 роки, а останнім місцем його роботи був Шартрі з Національ 2.

Нагадаємо, що Марселіно став причиною того, що Руслан Маліновський покинув Марсель. Іспанець вважав, що український півзахисник не зуміє адаптуватися до його системи.

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