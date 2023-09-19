Марсель в ближайшее время может остаться без наставника.

Провансальский клуб неудачно начал сезон. Марсель не смог пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, проиграв по сумме двух матчей Панатинаикосу (общ. 2:2, по пен. 3:5), а национальном первенстве в последних встречах не смог обыграть Нант (1:1) и Тулузу (0:0).

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Как информирует L'Equipe, Марселино, который присоединился к команде летом, объявил игрокам, что покидает свой пост. Марсель временно возглавит легенда французского футбола и обладатель "Золотого мяча" в 1991 году Жан-Пьер Папен. Сейчас бывший футболист работает советником президента клуба Пабло Лонгории.

Папен за свою тренерскую карьеру работал со Страсбуром в сезоне 2006/07, Лансом с 2007 по 2008 годы, а последним местом его работы был Шартри из Националь 2.

Напомним, что Марселино стал причиной того, что Руслан Малиновский покинул Марсель. Испанец считал, что украинский полузащитник не сумеет адаптироваться к его системе.

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