Чемпіонат Франції, 5-й тур

Лор'ян – Монако – 2:2

Голи: Тосін, 2, Февр, 90+8 – гравець №17, 17, Балогун, 69

Клермон – Нант – 0:1

Гол: Сімон, 48

Реймс – Брест – 1:2

Голи: Рішардсон, 19 – Камара, 50, Ле-Мелу, 56

Старсбур – Монпельє – 2:2

Голи: Лекомт, 63 (аг), Мотіба, 69 – Хазрі, 35, Норден, 40

Марсель – Тулуза – 0:0

Ліон – Гавр – 0:0

Відкривала ігровий день зустріч Лор'яна та Монако. Тосін вже на перших хвилинах змусив лідера нервувати, але монегаски змогли відігратися ще до середини першого тайму. По перерві команда Хюттера вийшла вперед завдяки дебютному голу Балогуна. Втім, втримати переможний рахунок завадив Февр, який перед фінальним свистком зрівняв цифри на табло. Варто зазначити, що вперше за 763 дні на поле вийшов Бенжамен Менді. З екс-захисника Манчестер Сіті зняли всі обвинувачення у зґвалтуванні і він повернувся у Францію реанімувати свою кар'єру.

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Клермон сподівався взяти очки в протистоянні з Нантом, але тільки підтвердив свою невтішну статистику. Підопічні Гастьєна жодного разу не змогли обіграти "канарок". Гостям перемогу приніс Сімон на початку другого тайму, який забив класним дальнім ударом.

Несподівано Брест після чотирьох турів посідав другу сходинку. Бретонці намагалися зберегти своє місце в турнірній таблиці. Для цього підопічним Руа потрібно було обіграти Реймс. Команди обмінювалися атаками і показали досить видовищний футбол. Шампанці вийшли вперед ще в першому таймі, але після перерви дозволили гостям не тільки відігратися, а й відсвяткувати перемогу.

Єдуард Соболь вперше потрапив в цьому сезоні в заявку Страсбура. За камбеком своєї команди український захисник спостерігав з лави запасних. У ельзасців в першому таймі майже не було моментів, а Монпельє навпаки тиснув на ворота суперника. Свою перевагу "паладини" перетворили в голи. Після перерви Старсбур спробував відігратися. Тиск команди Вієйра приніс свої плоди. Лекомт переправив м'яч у свої ворота, а через короткий проміжок часу Мотіба зрівняв рахунок.

Марсель вдома не зміг обіграти Тулузу. Команда Марселіно шукала підходи до штрафного майданчика "фіолетивих" і створювала моменти, втім, не змогла їх реалізувати. У підсумку нульова нічия.

Ліон в чемпіонаті стартував жахливо, що стало причиною звільнення Лорана Блана. В першому таймі "ткачі" дозволили Гавру лише раз пробити по своїм воротам, хоча й самі мало що змогли створити біля штрафного майданчика суперників. Боротьба була зосереджена в центрі поля. По перерві Ліон продемонстрував бажання виграти й атакував активніше. Якісних моментів створити "ткачам" не вдалося. Фінальний свисток зафіксував нулі на табло. Ліон в п'яти турах жодного разу не переміг.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ФРАНЦІЇ