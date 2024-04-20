Колос нарешті виграв у матчі УПЛ, обігравши Ворсклу в 25-му турі першості. Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Ворскла могла вийти вперед у першому таймі, але Нестеренко замість віддати Ковталюку на порожні ворота вирішив пробити – Фесюн відбив спробу.

Колос здолав Ворсклу завдяки разючим контратакам, перервавши 6-матчеву серію без перемог

Колос відповів голом по перерві. Ільїн вибивав м'яч та вийшло, що віддав передачу на хід Безбородьку, який ударом з лінії штрафного відкрив рахунок у зустрічі. А перед фінальним свистком ковалівці подвоїли перевагу – Велетень результативно завершив контратаку.