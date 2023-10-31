Екс-гравець Металурга та Таврії Йонел Пирву став героєм дивовижної історії з третього дивізіону чемпіонату Румунії.

Колишній півзахисник наразі очолює румунський клуб Брашов. Перед матчем проти Віторула у складі команди виникли кадрові проблеми. Йонелу Пирву вирішив, що сам зіграє за свій клуб.

"Бажаю Україні миру і скорішої перемоги": африканський легіонер Кривбаса вражений українцями

Вихід на поле 53-річного фахівця був вдалим. Пирву неймовірним ударом з 25 метрів влучив у верхній лівий кут воріт. У підсумку Брашов зіграв внічию, що дозволило набрати перший заліковий бал у сезоні. Наразі команда Пирву перебуває на останньому місці, програвши в дев'яти матчах поспіль на старті сезону.

Варто зауважити, що екс-півзахисник чотири рази здобував титул чемпіона Румунії, виступаючи за бухарестський Стяуа. В період з 2000 по 2005 роки Пирву грав за Металург та Таврію. Загалом в його активі 89 матчів за українські клуби.