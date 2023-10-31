Бывший полузащитник сейчас возглавляет румынский клуб Брашов. Перед матчем против Виторула в составе команды возникли кадровые проблемы. Йонелу Пырву решил, что сам сыграет за свой клуб.

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Выход на поле 53-летнего специалиста был удачным. Пырву невероятным ударом с 25 метров попал в верхний левый угол ворот. В итоге Брашов сыграл вничью, что позволило набрать первый балл в сезоне. Сейчас команда Пырву находится на последнем месте, проиграв в девяти матчах подряд на старте сезона.

Стоит заметить, что экс-полузащитник четырежды завоевывал титул чемпиона Румынии, выступая за бухарестский Стяуа. В период с 2000 по 2005 годы Пырву играл за Металлург и Таврию. Всего в его активе 89 матчей за украинские клубы.