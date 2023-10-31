– Джихаде, яка причина такої кількості жовтих карток?

– У кожному матчі я віддаюсь на сто відсотків, мабуть, така моя зарядженість і є причиною такої кількості жовтих карток. Я ще раз прошу вибачення у своїх партнерів та вболівальників Кривбаса.

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– Бізі, ти вже третій місяць в Україні. Як тобі наша країна? Що подобається. Можливо, щось для тебе незвичне?

– Я вражений сміливістю українців. Вами захоплюється весь світ. Бажаю Україні миру і скорішої перемоги над рашистами. Якщо казати про Кривий Ріг, то хотілось б відзначити людей. Вони тут щирі та відкриті, дуже класно нас приймають. Вдячний усім за це, – сказав Бізімана у коментарі прес-службі Кривбаса.

Додамо, що 26-річний руандієць у нинішньому сезоні встиг провести 12 матчів, відзначитися одним асистом і нахапати 4 жовті картки.

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