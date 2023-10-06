Розкішні результати Жирони, яку очолює Мічел, не залишися без уваги в Іспанії.

У вересні "червоно-білі" здобули чотири перемоги, обігравши Лас-Пальмас (1:0), Гранаду (4:2), Мальорку (5:3) та Вільяреал (2:1). Тож не дивно, що за такі чудові результати наставника Жирони Мічела нагородили званням найкращого тренера за підсумками першого місяця осені.

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"Менталітет і тактика тренера дуже добре сприймаються в роздягальні Жирони вже не перший сезон, і це відображено в результатах, досягнутих командою в вересня, де вона набрала 12 з 15 можливих очок, що дозволило їй посісти третє місце", – написано на офіційному сайті Ла Ліги.

Мічел в боротьбі за звання "Тренер місяця" випередив наставника Барселони Хаві Ернандеса та тренер Атлетіка Ернесто Вальверде.

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