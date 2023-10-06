Роскошные результаты Жироны, которую возглавляет Мичел, не остались без внимания в Испании.

В сентябре "красно-белые" одержали четыре победы, обыграв Лас-Пальмас (1:0), Гранаду (4:2), Мальорку (5:3) и Вильяреал (2:1). Неудивительно, что за такие замечательные результаты наставника Жироны Мичела наградили званием лучшего тренера по итогам первого месяца осени.

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"Менталитет и тактика тренера очень хорошо воспринимаются в раздевалке Жироны уже не первый сезон, и это отражено в результатах, достигнутых командой в сентября, где она набрала 12 из 15 возможных очков, что позволило ей занять третье место", – написано на официальном сайте Ла Лиги.

Мичел в борьбе за звание "Тренер месяца" опередил наставника Барселоны Хави Эрнандеса и тренер Атлетика Эрнесто Вальверде.

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