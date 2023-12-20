"Борха Гарсія поступово одужує, хоча ще не тренується з командою. Після Різдва ми оцінимо його фізичний стан, але еволюція хороша, і для нас важливо, щоб він був дійсно здоровий.

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Циганков все ще відчуває дискомфорт і тому не буде готовий до гри з Бетісом, хоча ми думаємо, що він буде готовий до початку змагань після свят. Янхель Еррера також очікується після перерви, а решта гравців все ще відновлюються", – цитує Мічела Marca.

Нагадаємо, що Віктор Циганков через пошкодження пропускав зустріч з Алавесом (3:0) в минулому турі. Український півзахисник за Жирону в поточному сезоні зіграв у 16 матчах, в яких забив три голи та оформив три асисти.

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