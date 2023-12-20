"Борха Гарсия постепенно выздоравливает, хотя еще не тренируется с командой. После Рождества мы оценим его физическое состояние, но эволюция хорошая, и для нас важно, чтобы он был действительно здоров.

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Цыганков все еще испытывает дискомфорт и поэтому не будет готов к игре с Бетисом, хотя мы думаем, что он будет готов к началу соревнований после праздников. Янгель Эррера также ожидается после перерыва, а остальные игроки все еще восстанавливаются", – цитирует Мичела Marca.

Напомним, что Виктор Цыганков из-за повреждения пропускал встречу с Алавесом (3:0) в прошлом туре. Украинский полузащитник за Жирону в текущем сезоне сыграл в 16 матчах, в которых забил три гола и оформил три ассиста.

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