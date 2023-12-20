Головний тренер Жирони Мічел визначився з гравцями, які зіграють проти Бетіса у 18 турі чемпіонату Іспанії.

Наставник каталонців на гру проти "зелених" викликав 21 гравця. Про це повідомляє прес-служба в клубних соцмережах.

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Як і очікувалось, подорож у Севілью пропустить Віктор Циганков, який не брав у часті в матчі проти Алавеса у 17 турі через пошкодження. Також не зіграють з Бетісом Борха, Тоні Вілья та Янхель Ерерра. Артем Довбик потрапив в заявку і спробує допомогти команді здобути чергові три очки. Мічел зможе розраховувати й на форварда Крістіана Стуані.

Нагадаємо, Жирона наразі лідирує в турнірній таблиці Ла Ліги, маючи 44 очки. Реал відстає на два пункти. Каталонці зіграють з Бетісом, 21 грудня. Початок матчу о 20:00 за київським часом.

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