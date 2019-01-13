Тренер Спортінга припустив, що гол Зозулі зарахували через тиск Альбасете на суддів

Головний тренер хіхонського Спортінга Хосе Альберто після матчу з Альбасете заявив, що звинувачення арбітрів в упередженому ставленні до Романа Зозулі в іспанській пресі вплинуло на їхнє рішення зарахувати гол українця.

"Ми провели хороший матч, і я задоволений грою своєї команди. У другому таймі ми відійшли назад, тому що хотіли втримати переможний рахунок.

Зозуля голом врятував Альбасете від поразки в матчі зі Спортінгом

Ми вигравали 1:0 і все йшло за нашим планом, але на 86-й хвилині Зозуля забив з офсайду. Я здивований, що рефері не звернули уваги на це. Шкода, що наш суперник забив гол із офсайду. Здається, що кампанія, яку вони провели цього тижня, спрацювала.

Ні я, ні гравці не визнаємо цей гол і вважаємо себе переможцями. Ми повинні були брати три очки", – цитує Альберто Marca.

"Зозулю переслідують". Вболівальники Альбасете вимагають захистити Романа, який забив класний гол Осасуні, від арбітрів