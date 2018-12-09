"Зозулю переслідують". Вболівальники Альбасете вимагають захистити Романа, який забив класний гол Осасуні, від арбітрів

Роман Зозуля забив гол і отримав неочевидне вилучення в 17 турі іспанської Сегунди, де його Альбасете розписав нічию з Осасуною (2:2). Вболівальники клубу хочуть оскаржити вирок ненависного судді.

Зозуля щойно відбув дискваліфікацію через свій брутальний фол у зустрічі з Ельче. З тим покаранням всі погодилися, однак відразу після повернення на поле Роман знову побачив перед собою червоне світло. У матчі проти Осасуни вилучення українця було далеко не таким очевидним. У мережі дуже активно обговорюють цей епізод, він став центральним у поєдинку, але повернемося до нього згодом. Спершу трішки безпосередньо про гру Зозулі.

На 20 хвилині матчу український форвард забив класний гол. Жеремі Бела накинув йому м'яч на голову у штрафний майданчик, а Роман у фірмовому стилі "ластівкою" в падінні переправив м'яч у ближній кут воріт. Youtube-канал Сегунди окремо вирізав голасо Зозулі, а Marca назвала удар головою прекрасним.

У другому таймі за рахунку 2:1 на користь Альбасете Зозуля міг вирішити долю матчу, коли після прострілу Еугені опинився перед порожніми воротами, але з кількох метрів пробив у стійку. Більше шансів забити у нього не було. Відзначимо, що деякі атаки "сиру" розбивалися через помилки Зозулі на лінії захисників – він тричі заліз в офсайд.

Серед іншої статистики 29-річного нападника потрібно звернути увагу на загальну кількість єдиноборств (18) та кількість успішних (8). У цьому компоненті Зозуля вчора був кращим, ніж у середньому по сезону – 13.2 загалом і 5.8 успішних. Оцінка від статистичного порталу SofaScore – 6.8. Бал відчутно знизила червона картка наприкінці зустрічі.

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Головна увага за підсумками матчу Альбасете – Осасуна (2:2) прикута до суддівства. Арбітр зустрічі Хорхе Фігейроа Васкес під завісу матчу вилучив двох гравців команди господарів: Зозулю та Арройо. Обох після двох жовтих карток.

Роман на 76-й хвилині отримав "гірчичник" за удар по обличчю Роберто Торреса, а через 10 хвилин рефері показав йому другу жовту картку та вилучив з поля за аналогічний фол проти Ойєра. Існують великі сумніви, що це порушення правил (якщо воно було) тягнуло на дисциплінарне покарання. Зозуля боровся за м'яч і ліктем зачепив щелепу суперника. Переглянути епізод можна на Youtube в огляді матчу:

У мережі вболівальники Альбасете висловили чимало претензій до суддів. Нагадаємо, що вже були претензії щодо необ'єктивних рішень рефері в епізодах із Зозулею. Radio Marca Albacete обговорювало, чи повинен Альбасете подати протест на вчорашній арбітраж проти своїх гравців. У Twitter користувачі висловлювали свою думку за хештегом "LaProtestaDelAlba":

– Звичайно, вони повинні протестувати. Зозулю переслідують, це мало б набриднути Альбасете.

– Цей тип більше не повинен судити, це серйозна проблема.

– Дивовижно. День за днем, щотижня. Суддівство Фігейроа Васкеса – це ганьба, низький арбітражний рівень. Навіть у регіональних лігах арбітри краще підготовлені.

– Суб'єкт з такою неприязню до гравців Альбасете більше не повинен судити матчі клубу. Зробіть все можливе, не дозвольте нас принижувати.

– Загалом арбітри шкодять всім однаково, але проти Фігейроа Васкеса потрібно протестувати. Щоразу, коли він судить, то вилучає нам гравця (у минулому сезоні матч Альбасете – Осасуна судив цей же арбітр, тоді він у першому таймі вилучив захисника "сиру" Савельїча – прим. Ф24).

– Гол з офсайду від Ов'єдо, потім від Малаги, два непризначені пенальті на Зозулі проти Хімнастіка та Луго. Все очевидно.

– Я сподіваюся, що Альбасете вирішить раз і назавжди захистити Зозулю.

Арбітри ставляться до Зозулі так, ніби його не існує, – агент гравця

Прихильники Альбасете звертаються до віце-президента клубу Віктора Варели з проханнями вжити заходів. "Ви не можете погоджуватися на неповагу арбітрів до Альбасете та нашого гравця Зозулі", – пише один з фанів.

А от журналіст AS Карлос Форханес не помітив упередженого ставлення до українця: "Всі вилучення Зозулі мені виглядають правильними". Користувачі не погоджуються та заперечують йому.

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