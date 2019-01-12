Зозуля голом врятував Альбасете від поразки в матчі зі Спортінгом

Нападник Альбасете Роман Зозуля став автором забитого голу у матчі проти Спортінга.

Іспанія. Сегунда, 21 тур

Альбасете – Спортінг – 1:1

Голи: Зозуля, 86 – Джурджевіч, 24

Альбесете втратив шанс вийти в лідери іспанської Сегунди. Команда Романа Зозулі поступалася після голу Джурджевіча впродовж більшої частини матчу. Однак укранець зумів зрівняти рахунок на 86-й хвилині поєдинку.

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Ймовірно, Зозуля в епізоді із взяттям воріт перебував у офсайді, але останнім часом іспанські рефері настільки "цькували" Романа, що цей момент можна вважати своєрідною відплатою.

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Після цього матчу Альбасете залишився на 2-му місці, маючи у своєму активі 39 очок. Відставання від лідера, яким є Гранада, складає всього один заліковий пункт.