"Я в ЛНЗ з 6 червня 2021 року, пройшов з командою шлях від Другої ліги до УПЛ. Ніщо не віщувало такого розвитку подій, адже був капітаном команди, мав авторитет у вболівальників. Щоправда, певні зміни стосовно до себе відчув після матчу з Вересом в 9-му турі чемпіонату УПЛ, коли був вилучений із поля на 51-й хвилині. Головний тренер Олег Дулуб сказав, що я його підвів, і більше минулої осені я за черкащан не грав.

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У Туреччині на зборах зіграв лише в одному спарингу в першій частині збору – з ФК Mлада Болеслав, після якого Дулуб повідомив, що більше на мене не розраховує. Я повернувся до Черкас, тренувався з юніорським складом і вів перемовини з клубним керівництвом про розірвання контракту. Оскільки він у мене був до 31 грудня 2025 року, то я розраховував на компенсацію. Сьогодні я став вільним агентом.

Звичайно, прикро, що так сталося, адже я теж зробив певний внесок у переможні виступи цієї команди. Але нічого страшного не сталося, життя продовжується й тепер ось обмірковую, що робити далі.

Продовження футбольної кар'єри? Є кілька пропозицій, найконкретніша – з першолігової Буковини. Думаю, що в найближчі дні все вирішиться", – розповів Лопирьонок у коментарі Sport.ua.

Раніше 28-річний центрбек виступав за Дніпро, СК Дніпро-1 і Минай. Кольори ЛНЗ Лопирьонок захищав з 2021 року. У сезоні 2023/24 захисник зіграв за команду Олега Дулуба 10 матчів, результативними діями не відзначався.

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