"Я в ЛНЗ с 6 июня 2021 года, Прошел с командой путь от Второй лиги до УПЛ. Ничто не предвещало такого развития событий, ведь был капитаном команды, имел авторитет у болельщиков. Правда, определенные изменения по отношению к себе почувствовал после матча с Вересом в 9-м туре чемпионата УПЛ, когда был удален с поля на 51-й минуте. Главный тренер Олег Дулуб сказал, что я его подвел, и больше прошлой осенью я за черкащан не играл.

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В Турции на сборах сыграл лишь в одном спарринге в первой части сбора – с ФК Млада Болеслав, после которого Дулуб сообщил, что больше на меня не рассчитывает. Я вернулся в Черкассы, тренировался с юниорским составом и вел переговоры с клубным руководством о расторжении контракта. Поскольку он у меня был до 31 декабря 2025 года, то я рассчитывал на компенсацию. Сегодня я стал свободным агентом.

Конечно, обидно, что так случилось, ведь я тоже внес определенный вклад в победные выступления этой команды. Но ничего страшного не произошло, жизнь продолжается и теперь вот обдумываю, что делать дальше.

Продолжение футбольной карьеры? Есть несколько предложений, самое конкретное – из перволиговой Буковины. Думаю, что в ближайшие дни все решится", – рассказал Лопыренок в комментарии Sport.ua.

Ранее 28-летний центрбек выступал за Днепр, СК Днепр-1 и Минай. Цвета ЛНЗ Лопыренок защищал с 2021 года. В сезоне 2023/24 защитник сыграл за команду Олега Дулуба 10 матчей, результативными действиями не отличался.

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