"Если бы была возможность, забрал ли бы с собой Селезнева? Я желаю, чтобы Евгений достиг своей цели в УПЛ – побил рекорд и спокойно шел отдыхать и приносить пользу украинскому футболу уже вне поля. Я думаю, у него это получится.

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Если вдруг до зимы он побьет рекорд, а у нас освободится место для легионера? Пусть для начала побьет рекорд, а потом будем разговаривать. Но если серьезно, я думаю, он не согласится к нам переходить. После рекорда он будет нацелен на помощь украинскому футболу в качестве функционера или тренера.

А кого бы я действительно хотел забрать из Миная, так это защитника Олега Горина, полузащитника Эльдара Кулиева и атакующего хавбека Егора Твердохлеба", – сказал Цымбал в комментарии FanDay.

Напомним, в первом туре Второго дивизиона Кипра ФК Красава уступил МИАП Нису (1:3) – единственный гол забил украинец Евгений Будник.

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