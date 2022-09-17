"У чемпіонаті Кіпру на полі можуть бути лише шість легіонерів віком від 22-х років. До цього віку немає ліміту.

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У нас в команді троє українців: Морозюк, Квашук та Буднік. Квашук вважається легіонером, але за квотою європейця. Тут такі правила – якщо грав на Кіпрі більше, ніж рік, ти вже вважаєшся європейцем. На жаль, Квашук зазнав дуже серйозної травми в останньому матчі – у нього перелом ноги. Найближчими місяцями ми не зможемо на нього розраховувати", – сказав Цимбал у коментарі FanDay.

Нагадаємо, у першому турі Другого дивізіону Кіпру ФК Красава поступився МІАП Нісу (1:3) – єдиний гол забив українець Євген Буднік.

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