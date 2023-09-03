Поєдинок СК Дніпро-1 – ЛНЗ стартував о 13:00. Обидві команди невдало стартували у чемпіонаті України. Віце-чемпіон набрав лише 4 очки у трьох матчах, а новачок зазнав чотирьох поразок при одній перемозі. Такий старт коштував роботи Олександру Кучеру і Олександру Ковпаку. Останнього вже замінив Олег Дулуб, для якого цей матч був дебютним на чолі ЛНЗ. Дніпро-1 все ще шукає постійного тренера.

На тижні віце-чемпіон України вилетів з єврокубків, програвши Спартаку Трнава у плей-офф кваліфікації Ліги конференцій. Валерій Городов суттєво змінив склад після тієї гри. Лише Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк та Олександр Сваток зберегли місця у старті. Інші гравці опинилися або в запасі, або ж узагалі поза заявкою. Як, наприклад, Домінго Бланко, який, схоже, пакує валізи з України.

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Початок гри був за господарями, які одразу захопили м'яч провели кілька непоганих атак. Щоправда, без ударів. Найкращим епізодом було вривання Гуцуляка з правого флангу у штрафний, але його удар був заблокований. Горбунов прострілював зліва після передачі п'ятою від Когута – Муравський вчасно перервав. Удар Піреса після кутового був невдалим, а Гуцуляк з лінії штрафного трохи не влучив. Тиснули підопічні Городова, а от ЛНЗ в атаку не ходив зовсім. Рідкісні закидання на Наумця ні до чого не призводили. Лише на 40-й хвилині вчасний вихід Волинця з воріт завадив пробити Прядуну.

У Дніпра-1 був шанс наприкінці тайму. Калюжний сфолив проти Танчика і "привіз" небезпечний штрафний на ворота Пенькова. До м'яча підійшов Піхальонок, але зробив все дуже невдало – значно вище. У підсумку, жодного удару в площину за весь перший тайм від обох команд і обмаль моментів. Голам за таких обставин взятися було нізвідки.

На старті другого тайму міг забивати Сарапій. Удар Едуарда в ефектному стрибку парирував Пеньков. Стало значно веселіше. Цікавий розіграш штрафного призвів до удару Горіна – суперсейв кіпера! Ще один супершанс змарнував Гуцуляк. Олексій отримав пас з глибини, прийняв на груди і пробив з кількох метрів – вище. Когут не зміг пробити в дотик, але зробив це з другої спроби – знову Пеньков врятував ЛНЗ. Куди гостріше заграли підопічні Городова після перерви. Як кажуть, гол назрівав.

Але забити міг і ЛНЗ. Нарешті хоч щось від черкаської команди. Прядун отримав пас на хід і пробив – Волинець на місці. Цей момент, схоже, збив атакувальний запал дніпровців, Принаймні, моменти біля воріт Германа Пенькова зникли. Хіба що Пірес і Горін пробивали з-за меж штрафного, але це не склало проблем для воротаря ЛНЗ, який сьогодні тягнув і не таке.

Зрештою, 0:0. ЛНЗ вперше у сезоні зіграв унічию. Враховуючи хід подій на полі, Олег Дулуб може вважати цей результат оптимальним. Дніпро-1 у другому таймі додав, але так і не зміг пробити феноменального сьогодні Германа Пенькова. Віце-чемпіон України не зміг виграти вже третій матч УПЛ поспіль і прощається з Ужгородом. Наступний матч чемпіонату Дніпро-1 зіграє вже в рідному місці – 17 вересня проти Колоса. Звісно, якщо за ці 2 тижні нічого не зміниться – це ж УПЛ.

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